F1 | Helmut Marko sul duello Hamilton-Verstappen a Sakhir | “Lewis è stato scaltro | si è fatto superare di proposito…”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Continua a tenere banco nell’ambiente del Circus il controversoper il successo atrae Max, con il britannico della Mercedes che ha avuto la meglio al termine di una gara tiratissima. Il sette volte campione del mondo ha cominciato così nel migliore dei modi il Mondiale di Formula Uno 2021, aggiudicandosi il Gran Premio del Bahrain e volando subito in vetta alla classifica generale del campionato. Nel finale di gara l’olandese della Red Bull, all’inseguimento del Re Nero con gomme più fresche, è andato all’attacco dicompletando però la manovra di sorpasso fuori dai limiti della pista in uscita da curva 4. Il muretto box della squadra austriaca ha poi chiesto adi cedere la posizione al rivale, per poi ...

E lo ammette anche il consigliere della Red Bull. ' Secondo Max, rendere la posizione era la cosa giusta da fare da un punto di vista sportivo. Max era già fuori dalla traiettoria ...Ma in gara, partito dalla corsia box per un problema nel giro di formazione, ha sfoderato un altra delle rimonte che lo scorso anno gli sono valse la chiamata di. Pilota solido, ...L’episodio avvenuto durante il Gran Premio del Bahrain tra Max Verstappen e Lewis Hamilton continua a far discutere, la mossa della Red Bull di restituire la prima posizione al campione del mondo non ...Ai microfoni dell'emittente ServusTv, Marko ha sottolineato la furbizia del pilota della Mercedes nel duello mozzafiato con Verstappen: “ Lewis Hamilton è stato scaltro - prosegue il consigliere della ...