Todibo duro | «Andare al Barcellona e non giocare fa schifo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 marzo 2021) Jean-Clair, difensore del Nizza ma di proprietà del, ha parlato a l’Équipe della sua esperienza in blaugrana Jean-Clair, difensore del Nizza ma di proprietà del, ha parlato a l’Équipe della sua esperienza in blaugrana. «Non so chi pensavo di essere. Ora invece faccio il meglio che posso.ale nonfa. Non ho aiutato la squadra, ho vinto un campionato ma è finto perché ho giocato solo nella partita che è valsa il titolo» Leggi su Calcionews24.com