Bari | nudo in camerino davanti alla commessa | arrestato

(Di sabato 27 marzo 2021) Prima ha chiestodi provare un capo di abbigliamento intimo, poi si è fatto trovarein. Protagonista di questo curioso episodio un 37enne barese, già pregiudicato, che è statodai carabinieri. Il fatto è accaduto in un negozio del centro commerciale di Casamassima (in provincia di). Secondo i militari, l’uomo è recidivo nella commissione di reati a sfondo sessuale. Il 37enne è stato immediatamente bloccato dal personale della vigilanza interna della galleria commerciale, richiamato dalle urla dellae, dopo pochi minuti, sono intervenuti i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il pregiudicato nei giorni precedenti si era recato nel negozio facendo apprezzamentidonna. LE ULTIME NOTIZIE DI ...

corrmezzogiorno : #Bari Uomo nudo nel camerino: vigilante interviene e salva una donna - NoiNotizie : Casamassima (#Bari): nudo davanti alla commessa, arrestato 37enne - BariLive : Bari: Arrestato 37enne a Casamassima: si è mostrato nudo alla commessa - occhio_notizie : Bari, si fa trovare nudo in camerino davanti alla commessa: arrestato 37enne - Telebari : Prova abbigliamento intimo, chiama la commessa e si fa trovare nudo: arrestato 37enne a Casamassima - #Bari… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari nudo

...trovarenel camerino. Il protagonista è un pregiudicato barese 37enne , arrestato dai carabinieri. Il fatto è accaduto in un negozio del centro commerciale di Casamassima (in provincia di) .... è andato nel camerino, e dopo aver chiamato la commessa per provarne altri, nel momento in cui lei si è avvicinata ha aperto appositamente la tenda e si è fatto trovare. Subito è arrivato il ...L’episodio nel centro commerciale di Casamassima. Un barese 37enne ha chiesto alla commessa di provare un capo di abbigliamento, ma era solamente una trappola ...Il fatto è accaduto in un negozio del centro commerciale di Casamassima (in provincia di Bari). Il pregiudicato, secondo i militari, è recidivo nella commissione di reati a sfondo sessuale.