Auto usate, scovato a Benevento il maestro delle ‘schilometrate’ (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non rappresenta certo una novità il fenomeno delle Auto usate alle quali, prima di rimetterle in vendita, viene ritoccato il contachilometri, togliendo così loro, ma solo nell’apparenza, un bel po’ di chilometri in modo da far apparire più efficienti e prestanti i veicoli acquistati da ignari e malcapitati clienti. L’inviato di “Striscia la Notizia” Luca Abete, infatti, già in passato ha scoperto rivenditori di Auto abili a tali ritocchi, ma stavolta ha trovato a Benevento un vero “maestro nell’arte della schilometrata”, come lo ha definito lui stesso nel servizio trasmesso ieri, venerdì 26 marzo, nel noto tg satirico di Canale 5. “Vi ho portato a lezioni di manomissione di contachilometri. Il professore – spiega Abete – ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non rappresenta certo una novità il fenomenoalle quali, prima di rimetterle in vendita, viene ritoccato il contachilometri, togliendo così loro, ma solo nell’apparenza, un bel po’ di chilometri in modo da far apparire più efficienti e prestanti i veicoli acquistati da ignari e malcapitati clienti. L’inviato di “Striscia la Notizia” Luca Abete, infatti, già in passato ha scoperto rivenditori diabili a tali ritocchi, ma stavolta ha trovato aun vero “nell’arte della schilometrata”, come lo ha definito lui stesso nel servizio trasmesso ieri, venerdì 26 marzo, nel noto tg satirico di Canale 5. “Vi ho portato a lezioni di manomissione di contachilometri. Il professore – spiega Abete – ha ...

Advertising

anteprima24 : ** Auto usate, scovato a ##Benevento il maestro delle 'schilometrate' ** - ClubAlfaIt : Autocerta per comprare auto usate: cosa promette #NotizieAuto - Autoingros : La performance è un’attitudine per Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, unione di potenza ed emozione. Scegli la tua Alf… - autoclub_group : È partita l'Operazione SpensieRata: decine di auto usate a piccole rate. E puoi anche restituirle senza costi. ??… - GroupParadiso : Toyota RAV4 4ª serie 2.0 D-4D 2WD Style ?? Diesel - 109.184 Km - Imm.: 04/2014 ?? Per prezzo e dettagli clicca qui:… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto usate Luca Abete incontra il professore dei contachilometri. ... e voi fate attenzione: i vostri soldini sono importanti, non fatevi fregare! Qui il servizio https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/auto - usate - il - maestro - delle - schilometrate_...

Autocerta per comprare auto usate: cosa promette Vede la luce Autocerta per comprare auto usate. Stando almeno a quando dice la nota stampa, certifica ogni singolo annuncio proposto dalle concessionarie. E pubblicato sui vari portali di settore. ...

Autocerta per comprare auto usate: cosa promette ClubAlfa.it Fiat Panda 1.2 Easy del 2016 usata a Oristano FIAT PANDA 1.2 69 CV BENZINA AUTO ADATTA AI NEOPATENTATI TUA A SOLI ... fisso 0783.302002 AUTOVETTURA VERRA' CONSEGNATA CON CERTIFICAZIONE DI STATO D'USO REALE (GRATIS) FAI UN ACQUISTO SICURO, LA TOP ...

Ford, il fascino della storia al volante del futuro: l'Ovale Blu sposa l'auto elettrica Un miliardo per svoltare. Per rendersi conto di come sta andando la svolta ecologica, è un’occasione unica analizzare con attenzione il piano decennale annunciato dalla Ford. Un ...

... e voi fate attenzione: i vostri soldini sono importanti, non fatevi fregare! Qui il servizio https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/- il - maestro - delle - schilometrate_...Vede la luce Autocerta per comprare. Stando almeno a quando dice la nota stampa, certifica ogni singolo annuncio proposto dalle concessionarie. E pubblicato sui vari portali di settore. ...FIAT PANDA 1.2 69 CV BENZINA AUTO ADATTA AI NEOPATENTATI TUA A SOLI ... fisso 0783.302002 AUTOVETTURA VERRA' CONSEGNATA CON CERTIFICAZIONE DI STATO D'USO REALE (GRATIS) FAI UN ACQUISTO SICURO, LA TOP ...Un miliardo per svoltare. Per rendersi conto di come sta andando la svolta ecologica, è un’occasione unica analizzare con attenzione il piano decennale annunciato dalla Ford. Un ...