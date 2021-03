Pillola anti Covid, al via i test di Pfizer: quando potrebbe arrivare (Di venerdì 26 marzo 2021) Il gruppo farmaceutico internazionale Pfizer – lo stesso che ha prodotto l’omonimo vaccino – ha annunciato l’avvio dei primi test clinici su una Pillola contro il Covid. Si tratta di un nuovo farmaco antivirale a uso orale, denominato PF-07321332, che sarà sperimentato su adulti sani negli Stati Uniti. Obiettivo è verificarne sicurezza, efficacia e tollerabilità. Non sono … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 marzo 2021) Il gruppo farmaceutico internazionale– lo stesso che ha prodotto l’omonimo vaccino – ha annunciato l’avvio dei primiclinici su unacontro il. Si tratta di un nuovo farmacovirale a uso orale, denominato PF-07321332, che sarà sperimentato su adulti sani negli Stati Uniti. Obiettivo è verificarne sicurezza, efficacia e tollerabilità. Non sono … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

