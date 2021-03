Ladro preso con le mani nel miele, bloccato dopo aver rubato 15 arnie. Fuggito il complice (Di venerdì 26 marzo 2021) SENIGALLIA Ladro di arnie colto sul fatto dal proprietario che l'ha inseguito e fatto arrestare. Scappato invece il complice. E' accaduto mercoledì sera nell'azienda 'Colle S. Angelo' in Strada del ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 26 marzo 2021) SENIGALLIAdicolto sul fatto dal proprietario che l'ha inseguito e fatto arrestare. Scappato invece il. E' accaduto mercoledì sera nell'azienda 'Colle S. Angelo' in Strada del ...

