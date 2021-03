Interessi privati in atti d’ufficio (Di venerdì 26 marzo 2021) All’inizio della mia carriera nel mondo del giornalismo enogastronomico ho moderato per lungo tempo i forum del mensile La Cucina Italiana. Era l’inizio del 2000, la situazione era molto diversa da quella attuale: non c’erano programmi di cucina, internet era agli albori, gli chef stavano mediamente ai fornelli e non in tv e – attenzione attenzione! – i social network non esistevano. Il magazine per il quale lavoravo, allora all’avanguardia sullo sviluppo nel digitale, aveva aperto un sito di ricette e consigli gastronomici nel 1997, e aveva inserito nel sito sei forum tematici, ciascuno dedicato a un argomento specifico. I forum erano paragonabili agli attuali gruppi di Facebook, ed essendo quello uno dei primissimi spazi dedicati alle ricette, erano molto frequentati e assiduamente popolati da ogni genere di contenuto generato dagli utenti. Le regole erano ferree ed erano state ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 marzo 2021) All’inizio della mia carriera nel mondo del giornalismo enogastronomico ho moderato per lungo tempo i forum del mensile La Cucina Italiana. Era l’inizio del 2000, la situazione era molto diversa da quella attuale: non c’erano programmi di cucina, internet era agli albori, gli chef stavano mediamente ai fornelli e non in tv e – attenzione attenzione! – i social network non esistevano. Il magazine per il quale lavoravo, allora all’avanguardia sullo sviluppo nel digitale, aveva aperto un sito di ricette e consigli gastronomici nel 1997, e aveva inserito nel sito sei forum tematici, ciascuno dedicato a un argomento specifico. I forum erano paragonabili agli attuali gruppi di Facebook, ed essendo quello uno dei primissimi spazi dedicati alle ricette, erano molto frequentati e assiduamente popolati da ogni genere di contenuto generato dagli utenti. Le regole erano ferree ed erano state ...

