John Wick 4: le riprese a giugno, svelati le location (Di giovedì 25 marzo 2021) Sulla scia della notizia che lo sceneggiatore di John Wick Derek Kolstad non sarebbe tornato per John Wick 4, il regista Chad Stahelski e Keanu Reeves torneranno per John Wick 4, ed è attualmente previsto per il 27 maggio 2022. Le riprese a giugno Quali sono le novità-John Wick 4 Oltre a tornare per il nuovo capitolo della saga cinematografica Matrix, il celebre interprete hollywoodiano rivestirà ancora i panni di John Wick nell'atteso quarto capitolo. Diversamente dai precedenti, il nuovo film della serie cinematografica non sarà più scritto da Derek Kolstad. Non solo: è prevista inoltre già una quinta pellicola, la quale, come la precedente, non sarà curata dallo ...

