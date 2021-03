Alla prima chiamata in azzurro, Toloi canta “Io vagabondo” dei Nomadi (Di giovedì 25 marzo 2021) In Nazionale è una prassi: Alla prima chiamata devi esibirti in una prova di canto. Che tu sia intonato come Al Bano o stonato come una campana poco importa, quello che conta è rispettare la tradizione del gruppo. Così, anche a Rafael Toloi è toccato salire su una sedia e cantare. Il difensore atalantino, Alla prima chiamata in azzurro per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, ha scelto Io vagabondo. Si è issato su una sedia e, aiutandosi con lo smartphone per le parole, ha cantato il successone dei Nomadi. A immortalare il momento il suo compagno di squadra Matteo Pessina che, divertitissimo, l’ha filmato durante ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021) In Nazionale è una prassi:devi esibirti in una prova di canto. Che tu sia intonato come Al Bano o stonato come una campana poco importa, quello che conta è rispettare la tradizione del gruppo. Così, anche a Rafaelè toccato salire su una sedia ere. Il difensore atalantino,inper le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, ha scelto Io. Si è issato su una sedia e, aiutandosi con lo smartphone per le parole, hato il successone dei. A immortalare il momento il suo compagno di squadra Matteo Pessina che, divertitissimo, l’ha filmato durante ...

