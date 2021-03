Zola | “Vedo tanto talento in questa Nazionale | si può tornare grandi”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Gianfrancointervenendo nel corso dell’incontro online ‘La maglia azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti’ organizzato da Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Figc, ha parlato delladi Mancini e sulle possibilità che ha l’Italia dipresto a lottare per iobiettivi. Queste le sue parole: “in, ci sono giocatori importanti in questo momento. Ci sono giovani che stanno crescendo e che fanno ben sperare, sono sulla strada giusta, però è ancora lunga e di conseguenza necessita dilavoro, tanta attenzione eimpegno. Mi sembra che ci siano i presupposti perchédiventi una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zola Vedo

alfredopedulla.com

Cioè? "Siamo in ritardo su tutto,gente distrutta economicamente e non mi pare sia cambiato ... Ci siamo salvati anche perché in quella squadra c'era gente come, Careca e Ferrara. Poi è ...Ricordo che mi hanno mandata a casa per un paio di giorni, ho mangiato gli gnocchi alloe poi ... Nonl'ora di prendere la patente, anche se manca qualche anno, perché così potrò scegliere io ...L'ex portiere di Inter e Samp ha parlato insieme a Zola in una conferenza stampa via web sulla maglia azzurra e sul rapporto con la Nazionale.Ecco le anticipazioni sulla puntata di mercoledì 23 marzo. L’uomo è stato costretto da sua cugina Fiorenza a vuotare il sacco: è tornato a Milano soltanto per rivedere Marta . La verità di Dante. Ques ...