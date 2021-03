Un’ora di ritardo per disaccordi sul server, 100 Thieves multati di 5.000 dollari. Ma il team non ci sta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il team 100 Thieves è stato multato di 5.000 dollari per aver ritardato di Un’ora la partita dei quarti di finale del VCT Masters contro gli Immortals. La decisione presa da Riot si basa sulle iniziali intenzioni di 100 Thieves. Il team, infatti, in disaccordo con gli ufficiali del torneo sul server selezionato, volevano impedire l’inizio della partita. La sentenza ha riguardato anche il capo allenatore Hector “FrosT” Rosario, che verrà messo in “competitive probation” – una sorta di “messa alla prova” – per il resto del VALORANT Champions Tour 2021 per aver tenuto un “comportamento non professionale” nei confronti di un ufficiale del torneo. Solitamente, le squadre collaborano con gli ufficiali dei tornei per trovare il server che soddisfi entrambi le ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il100è stato multato di 5.000per aver ritardato dila partita dei quarti di finale del VCT Masters contro gli Immortals. La decisione presa da Riot si basa sulle iniziali intenzioni di 100. Il, infatti, in disaccordo con gli ufficiali del torneo sulselezionato, volevano impedire l’inizio della partita. La sentenza ha riguardato anche il capo allenatore Hector “FrosT” Rosario, che verrà messo in “competitive probation” – una sorta di “messa alla prova” – per il resto del VALORANT Champions Tour 2021 per aver tenuto un “comportamento non professionale” nei confronti di un ufficiale del torneo. Solitamente, le squadre collaborano con gli ufficiali dei tornei per trovare ilche soddisfi entrambi le ...

