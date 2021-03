Sondaggio, Giuseppe Conte leader maggiormente gradito (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'ex premier Conte è il più gradito tra i leader politici con il 61% di preferenze: i risultati degli ultimi sondaggi Ipsos. Sondaggi politici, l’ex premier Conte è il leader con il gradimento più alto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'ex premierè il piùtra ipolitici con il 61% di preferenze: i risultati degli ultimi sondaggi Ipsos. Sondaggi politici, l’ex premierè ilcon il gradimento più alto su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Giuseppe Sondaggi politici: Conte leader ad alto gradimento Le rilevazioni Ipsos per DiMartedì su La7: Speranza secondo al 41% Giuseppe Conte ancora leader ad alto gradimento. Questa la 'fotografia' scattata dall'ultimo sondaggio Ipsos per DiMartedì, ieri in onda su La7. Secondo la rilevazione, l'ex premier sarebbe primo nel ...

Paolo Mieli, sondaggi e retroscena: "È stato Conte a far dimettere Zingaretti". Pd, terremoto politico Paolo Mieli, ospite di Omnibus in onda su La7, ha commentato l'ultimo sondaggio Swg dove nelle intenzioni di voto degli italiani c'è un calo della Lega, l'aumento di Pd e Cinque Stelle e il piccolo aumento di Fratelli d'Italia e Forza Italia. 'La Lega ansima e si ...

Sondaggi: Giuseppe Conte è leader con il più alto gradimento la7.it La7 Sondaggi politici: Conte è il leader più amato, crescono gli insoddisfatti del governo Draghi Secondo i sondaggi di Ipsos la forza politica che trae maggiore vantaggio dall'essere entrata nella maggioranza che sostiene il governo Draghi è la Lega (23%), seguita dal Pd (13%) e Forza Italia. Ma ...

Sondaggi politici: Conte il leader più apprezzato La rilevazione di Ipsos per DiMartedì dice che l'ex premier guida la graduatoria sopra Speranza, Meloni e Salvini. Secondo il campione il governo Draghi ha sbagliato a varare il condono fiscale ...

