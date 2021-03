Se l’Onu fa goal sulla Cybersecurity L’analisi dell’amb Carpini

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 12 marzo scorso l’Open Ended Working Group sugli sviluppi nel campo delle tecnologie dell’informazione (ICT) nel contesto della sicurezza internazionale del, presieduto dal Rappresentante Permanente svizzero presso le Nazioni Unite a Ginevra, ambasciatore Juerg Lauber, ha adottato il suo rapporto finale per consenso. Le profonde trasformazioni provocate dal progresso tecnologico e l’uso sempre più frequente delle tecnologie per azioni malevole, da parte di attori statuali e non, hanno spinto la comunità internazionale a cercare conclusioni consensuali per costruire la fiducia e, in ultima analisi, contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale. Non sempre gli Stati ci sono riusciti: anzi, negli ultimi tempi è apparso chiaro che lo spazio cibernetico è diventato uno dei più accesi terreni di competizione per il vantaggio tecnologico, di confronto ...