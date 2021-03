Intel Meteor Lake | CPU modulari a 7 nm per il 2023

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Arriva la conferma ufficiale: le CPUarriveranno nele utilizzeranno il processo di produzione a 7 nm della casa di Santa Clara. Sembra inoltre verrà utilizzato un approccio modulare per realizzare chip facilmente scalabili. Vediamo i dettagli Sembra che il gigante dei semiconduttori abbia le idee chiare sul proprio futuro e grandi novità ci attendono nel prossimi anni. Prima di tutto verso la fine del 2021 o inizi del 2022 vedranno alla luce le CPU Alder, le prima CPU con architettura ibrida anche nel segmento desktop.ha anche ufficialmente confermato le sue CPUdi nuova generazione (la tredicesima in teoria) che saranno destinate alle piattaforme desktop e di mobilità nel ...

I processori Intel Meteor Lake sono stati ufficialmente annunciati. Saranno realizzati con il processo a 7 nm EUV e arriveranno nel 2023.