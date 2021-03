Elezioni Israele, Likud di Netanyahu primo partito ma senza maggioranza (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli exit poll sul voto in Israele darebbero 54 seggi al blocco del premier Netanyahu contro i 59 delle opposizioni al Likud. TEL AVIV – Israele è tornata al voto per la quarta volta in meno di due anni. E, stando ai primi exit poll e anche alle proiezioni, la fase di stallo rischia di rimanere tale. Israele, exit poll Dai tre exit poll divulgati dalle reti televisive, risulterebbe infatti che il blocco del premier Benyamin Netanyahu ha avuto 54 seggi, mentre quello anti-Netanyahu 59. Il Likud resta il primo partito di Israele, ma non dispone di una maggioranza di governo, dato che la Knesset è composta da 120 membri. Nel dettaglio, il partito del premier ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gli exit poll sul voto indarebbero 54 seggi al blocco del premiercontro i 59 delle opposizioni al. TEL AVIV –è tornata al voto per la quarta volta in meno di due anni. E, stando ai primi exit poll e anche alle proiezioni, la fase di stallo rischia di rimanere tale., exit poll Dai tre exit poll divulgati dalle reti televisive, risulterebbe infatti che il blocco del premier Benyaminha avuto 54 seggi, mentre quello anti-59. Ilresta ildi, ma non dispone di unadi governo, dato che la Knesset è composta da 120 membri. Nel dettaglio, ildel premier ...

Advertising

matteosalvinimi : Complimenti a Bibi #Netanyahu, vincitore delle elezioni in #Israele, uomo di pace, sviluppo e sicurezza, amico dell… - you_trend : ???? Elezioni in #Israele Secondo l'exit poll di Channel 11, il blocco di partiti a sostegno di #Netanyahu avrebbe d… - fattoquotidiano : Elezioni in Israele, exit poll: “Il Likud di Netanyahu primo partito, ma fronte anti premier raggiunge 59 seggi” - battgirl74 : RT @radio3mondo: Israele vota per la 4a volta in 2 anni. Netanyahu, accusato di corruzione, è in testa alla corsa elettorale. La campagna v… - tiber_h : RT @73deva73: Exit poll Israele: Netanyahu verso maggioranza, ma solo con estrema destra - Rai News. Avete notato? Basta essere fuori da????e… -