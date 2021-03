Covid | la variante inglese colpisce cani e gatti? ' Sospetti su alcuni problemi cardiaci'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) È allarme per gli domestici . Sembra infatti che ci sia un possibile collegamento tra ladi ecasi di miocardite riscontrati in. Accade in , dove una ricerca condotta dall'...

Dopo l'identificazione, primi in Italia, di due casi di'newyorkese' del- 19 da parte del laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti - Univpm, nelle Marche "sono subito scattate ...Si tratterebbe, infatti, di circa di 18 casi; non tantissimi, ma comunque quasi 10 volte in più rispetto al periodo pre. Oltre all'insufficienza cardiaca, negli animali colpiti dalla...È allarme variante inglese per gli animali domestici. Sembra infatti che ci sia un possibile collegamento tra la variante di coronavirus e alcuni casi di miocardite riscontrati in gatti ...Rilevati i primi due casi in Italia della variante Covid ‘newyorkese’. Il Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona – Univpm, nell’ambito ...