Vaccini Lombardia | Bertolaso | “Qui non sono nessuno | non ho autorità” E scarica Aria | “Non sono responsabile della parte informatica”

"È assolutamente vero che qualcosa non funziona. sono stato il primo a criticarlo, ma io sono qui a vaccinare, non a sistemare la parte informatica della Regione Lombardia". Il coordinatore del piano vaccinale, Guido Bertolaso, scarica la responsabilità del caos sulle vaccinazioni anti-Covid su Aria, dei cui vertici il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha chiesto le dimissioni. Intervenendo a Mattino Cinque, l'ex capo della Protezione civile ha assicurato che "quando questa parte informatica lavorerà perfettamente, qui vaccineremo più velocemente che nel resto d'Europa", sottolineando, quasi riprendendo le raccomandazioni più ...

DaniloToninelli : Dopo mesi di caos #vaccini in #Lombardia oggi Salvini e Fontana annunciano l'azzeramento dei vertici di Aria che lo… - pfmajorino : In #Lombardia serve subito l'intervento del #GovernoDraghi per un Commissario per i vaccini. È il minimo ed è un problema italiano. - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Marzo: Vaccini, l’ultima catastrofe. Lombardia da commissariare - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Vaccini Lombardia, Bertolaso: “Qui non sono nessuno, non ho autorità”. E scarica Aria: “Non sono responsabile della pa… - AlessLongo : RT @paoloferri: Mia mamma 84, paraplegica e dibetica, non è stata ancora vaccinata in Lombardia. Io sì come docente universitario ... mha… -