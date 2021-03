Settimana Coppi e Bartali 2021: vittoria di lusso per Jakub Mareczko, battuto in volata Mark Cavendish (Di martedì 23 marzo 2021) Si apre con l’attesa volata iniziale la Settimana Coppi e Bartali 2021. Prima semitappa che prevedeva 97,8 chilometri con partenza ed arrivo in quel Gatteo: ad imporsi è stato un superlativo Jakub Mareczko. vittoria di lusso per l’italo-polacco, la seconda stagionale: il velocista della Vini Zabú è riuscito a battere un avversario del calibro di Mark Cavendish. Per lui anche la maglia di leader della classifica generale. Una fuga a due ha animato la prima parte di gara: all’attacco Raffaele Radice (MGK vis) e Francesco Zandri (Work Service Marchiol). Vantaggio che ha superato di poco il minuto, con il gruppo che però ha gestito al meglio la situazione, andandoli a riprendere a circa 25 km dal ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Si apre con l’attesainiziale la. Prima semitappa che prevedeva 97,8 chilometri con partenza ed arrivo in quel Gatteo: ad imporsi è stato un superlativodiper l’italo-polacco, la seconda stagionale: il velocista della Vini Zabú è riuscito a battere un avversario del calibro di. Per lui anche la maglia di leader della classifica generale. Una fuga a due ha animato la prima parte di gara: all’attacco Raffaele Radice (MGK vis) e Francesco Zandri (Work Service Marchiol). Vantaggio che ha superato di poco il minuto, con il gruppo che però ha gestito al meglio la situazione, andandoli a riprendere a circa 25 km dal ...

Advertising

CQranking : TOP3 Settimana Coppi e Bartali, Stage 1 1 @jakubmareczko 2 @markcavendish 3 MAYRHOFER Marius - mastrociclista : RT @SpazioCiclismo: Non è prevista diretta TV per la Settimana #CoppieBartali. Con la Rai l'appuntamento per una sintesi serale varierà tra… - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Non è prevista diretta TV per la Settimana #CoppieBartali. Con la Rai l'appuntamento per una sintesi serale varierà tra… - Nathalie5 : RT @EoloKometaTeam: ?? Stage 1a Settimana Coppi e Bartali. ?? Gatteo - Gatteo (97,8 km). ?? 09:20 h - 11:45 h (CET). #EOLOKOMETACyclingTeam #… - IBdailyblog : RT @EoloKometaTeam: ?? Stage 1a Settimana Coppi e Bartali. ?? Gatteo - Gatteo (97,8 km). ?? 09:20 h - 11:45 h (CET). #EOLOKOMETACyclingTeam #… -