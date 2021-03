Microsoft pronta ad acquistare Discord? (Di martedì 23 marzo 2021) Tra le prossime acquisizioni che potrebbe effettuare Microsoft spunta anche il nome di Discord, il popolare sistema di messaggistica istantanea Xbox è sulla cresta dell’onda per quanto concerne le acquisizioni legate al mondo del gaming, situazione che sta rendendo quanto mai caldo questo inizio di generazione per Series X ed S. Microsoft, però, sembra essere intenzionata ad ampliare la portata delle proprie azioni, dato che stando ad un nuovo report sembra che il colosso di Redmond sia in trattativa per acquistare Discord, il popolare sistema di messaggistica istantanea. Le prime voci hanno iniziato a girare all’inizio della settimana, ma pare che la trattativa sia oramai in procinto di chiudersi in tempi decisamente brevi. Microsoft acquista Discord? Stando ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 marzo 2021) Tra le prossime acquisizioni che potrebbe effettuarespunta anche il nome di, il popolare sistema di messaggistica istantanea Xbox è sulla cresta dell’onda per quanto concerne le acquisizioni legate al mondo del gaming, situazione che sta rendendo quanto mai caldo questo inizio di generazione per Series X ed S., però, sembra essere intenzionata ad ampliare la portata delle proprie azioni, dato che stando ad un nuovo report sembra che il colosso di Redmond sia in trattativa per, il popolare sistema di messaggistica istantanea. Le prime voci hanno iniziato a girare all’inizio della settimana, ma pare che la trattativa sia oramai in procinto di chiudersi in tempi decisamente brevi.acquista? Stando ...

Advertising

spaziogames : Microsoft avrebbe pronta una cifra impressionante per l'acquisizione di #Discord - Kiarachanel88 : RT @InstantGamingIT: Microsoft è pronta ad acquistare Discord per 10 miliardi di dollari - InstantGamingIT : Microsoft è pronta ad acquistare Discord per 10 miliardi di dollari - Graziel65255465 : E c’è gente pronta anche a questo! Non salirò mai sul carro dei #covidioti Microsoft fornisce il 'permesso giornali… -