Covid: focolaio in residence anziani Varese, 23 positivi tra operatori e ospiti (2) (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – “La struttura, come da indicazioni normative regionali, ha nominato come Referente Covid un dirigente medico che coordina gli interventi di prevenzione e controllo inerenti l’emergenza” e gli ospiti sono assistiti dal punto di vista clinico dai propri medici di medicina generale. Durante il sopralluogo di Ats per verificare il rispetto delle norme, “si è verificato che sono state messe in atto le misure preventive come da Piano Organizzativo quali la sanificazione degli ambienti e dei dispositivi di cura, le misure di isolamento degli ospiti e l’adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori. Nel corso del sopralluogo sono state comunque ribadite e rinforzate le misure necessarie per la gestione dell’emergenza in atto”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) – “La struttura, come da indicazioni normative regionali, ha nominato come Referenteun dirigente medico che coordina gli interventi di prevenzione e controllo inerenti l’emergenza” e glisono assistiti dal punto di vista clinico dai propri medici di medicina generale. Durante il sopralluogo di Ats per verificare il rispetto delle norme, “si è verificato che sono state messe in atto le misure preventive come da Piano Organizzativo quali la sanificazione degli ambienti e dei disdi cura, le misure di isolamento deglie l’adozione dei disdi protezione individuale da parte degli. Nel corso del sopralluogo sono state comunque ribadite e rinforzate le misure necessarie per la gestione dell’emergenza in atto”. L'articolo proviene da ...

