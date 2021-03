Valheim in stile ' L' Attacco dei Giganti' grazie ad una mod che aggiunge un rampino

(Di lunedì 22 marzo 2021) Un geniale giocatore di nome "DickDangerJustice" ha creato una mod dichiamata "Attack On", cheunal gioco. La mod consente di sparare ad un nemico un, in modo da essere trasportati velocemente sulla sua schiena, consentendo così di colpirlo al collo. Come dice appunto il nome, questa mod è ispirata all'iconico anime "L'dei". Una volta installata la mod, ilsarà realizzabile su un banco da lavoro di base. E nonostante sia un kit high-tech, tutto ciò di cui avete bisogno per realizzarlo è un unico cervo. Questo particolare accessorio ha anche due ulteriori funzioni utili: tutti i mostri che monterete non vi attaccheranno ed il danno da caduta è disabilitato una volta che il ...

Advertising

Eurogamer_it : #Valheim in stile 'L'attacco dei Giganti' grazie a questa mod. -

Ultime Notizie dalla rete : Valheim stile

Videogiochi.com | Tutti i giochi per PC, console, smartphone e tablet

Il suoretrò ed la sua meccanica da rogue like possono davvero rivelarsi delle armi infallibili, vedremo se nel tempo possa rivaleggiare con l'insuperabile. In attesa di questo ...A livello tecnicoè un gioco flessibile e basato su Unity, che non punta tanto sul mostrare i muscoli nel dettaglio ma sulla resa di insieme, con unoche ricorda Zelda Breath of The ...Valheim dà il benvenuto ad una nuova mod che ne modifica il loot drop. Nello specifico assume le sembianze della meccanica di Diablo ...(IGN Italia) Che formazione scegliereste per quale gioco? Per questo, durante la chiacchierata con Giovanni, Ambro e Revan, a un certo punto abbiamo fatto un gioco in stile “fantastudio” e ci siamo ...