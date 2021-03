Omar El Kaddouri | “Non perdemmo lo scudetto in albergo | quella stagione fu bellissima”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omar Kaddouri

Napoli - "Continuo a seguire il calcio Italiano, sono stato 9 anni lì e ho ancora tanti amici che giocano sia in Serie A che in B - queste le parole diEl, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Torino, ai microfoni de "Il Sogno Nel Cuore", trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 ...Ruolo: fantasista Nato a Bruxelles (Belgio) il 21.8.1990 Al Brescia nelle stagioni? 2008/09 Serie B, 1 partita 2011/12 Serie B, 38 presenze Partite di campionato giocate nel Brescia: 39 Arriva ...Omar El Kaddouri, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio. Queste le sue parole: “Gli azzurri giocano sempre bene, li seguo spesso. Quest’anno sono andati persi dei punti ...L'ex calciatore del Napoli ha parlato in radio: 'Ogni tanto guardo le partite del azzurri e giocano sempre molto bene'.