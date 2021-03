CasAmica | un sms per dare una casa a chi si deve curare

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ogni anno gli italiani che si mettono in viaggio per raggiungere strutture ospedaliere in città diverse dalla propria sono quasi un milione e mezzo. E proprio per aiutare i cosiddetti 'pendolari della ...

Advertising

LuisaCorna3 : RT @LuisaCorna3: Da 35 anni l’@associazionecasamica accoglie i malati che per curarsi sono costretti a stare lontano da casa. Se anche tu v… - LuisaCorna3 : Da 35 anni l’@associazionecasamica accoglie i malati che per curarsi sono costretti a stare lontano da casa. Se anc… -

Ultime Notizie dalla rete : CasAmica sms

TGCOM

Per sostenere l'iniziativa è stata lanciata la campagnasolidale 'onlus, ancora più accoglienza': dal 7 al 31 marzo con uno una chiamata da rete fissa al 45594 sarà possibile ...Per questa sfida la onlus lancia la campagnasolidale "onlus, ancora più accoglienza ":e chiamate da rete fissa al 45594 per aiutare l'organizzazione a costruire una nuova ...L'organizzazione, fondata nel 1986, costruirà una nuova struttura a Segrate, nel Milanese, per ospitare i cosiddetti "pendolari della salute" ...Una struttura di quattro piani a Segrate per dare un tetto ai "pendolari della salute": è il nuovo progetto dell'organizzazione di volontariato CasAmica onlus. Per ...