Immigrazione, continua il pressing delle Ong: Sos Mediterranée chiede di sbarcare (Di domenica 21 marzo 2021) Mauro Indelicato La nave dell'Ong francese ha inoltrato una nuova richiesta di sbarco al governo italiano: a bordo ci sono 116 migranti, soccorsi negli ultimi giorni a largo della Libia Un'altra Ong è pronta ad entrare in un porto italiano. Dopo l'approdo dello scorso 3 marzo della Sea Watch 3 ad Augusta, a premere per l'arrivo all'interno del nostro Paese è la Ocean Viking. Si tratta della nave dell'Ong francese Sos Mediterranée, la quale da alcuni giorni ha a bordo 116 migranti. Si tratta di persone intercettate a largo della Libia, dalle cui coste negli ultimi giorni la frequenza delle partenze sembra essere in aumento. Gli attivisti dell'Ong hanno chiesto più volte al governo italiano di poter accedere in un porto sicuro: “La nave Ocean Viking – si legge in un tweet pubblicato questa domenica pomeriggio sul canale ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 marzo 2021) Mauro Indelicato La nave dell'Ong francese ha inoltrato una nuova richiesta di sbarco al governo italiano: a bordo ci sono 116 migranti, soccorsi negli ultimi giorni a largo della Libia Un'altra Ong è pronta ad entrare in un porto italiano. Dopo l'approdo dello scorso 3 marzo della Sea Watch 3 ad Augusta, a premere per l'arrivo all'interno del nostro Paese è la Ocean Viking. Si tratta della nave dell'Ong francese Sos, la quale da alcuni giorni ha a bordo 116 migranti. Si tratta di persone intercettate a largo della Libia, dalle cui coste negli ultimi giorni la frequenzapartenze sembra essere in aumento. Gli attivisti dell'Ong hanno chiesto più volte al governo italiano di poter accedere in un porto sicuro: “La nave Ocean Viking – si legge in un tweet pubblicato questa domenica pomeriggio sul canale ...

Advertising

noitre32 : Continua il pressing delle Ong Ocean Viking vuole attraccare La nave dell'Ong francese ha inoltrato una nuova richi… - VenusianFebio : @FraSchett @alelombardo29 @EnricoLetta @pdnetwork A differenza di io ho visto Soro invitato al parlamento Europe.… - RobertoAli20 : @ladyonorato @matteosalvinimi E nel medesimo momento la Sicilia continua ad esser covid free per l'immigrazione clandestina - Luposol44471672 : @matteosalvinimi da capitano sei passato a mozzo ......... viva l'immigrazione!! Adesso non ti frega piu un cazzo v… - 05Deanny : @Anna50732053 ??Matteo Salvini continua a non rispondere alle domande sul perché il suo partito non sia mai stato pr… -