Disgelo tra Emirati e Qatar? Avrà effetti in Libia. Conversazione con Bellodi (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo fonti informate sentite dalla Reuters, il processo di riconciliazione nel Golfo sta andando avanti: Arabia Saudita ed Egitto hanno già avviato i contatti col Qatar, per recuperare gli anni (oltre tre) di blocco delle relazioni. È in corso una forma di stabilizzazione, effetto di una politica di appeasement spinta dalla nuova Casa Bianca di Joe Biden, che ha promosso diplomaticamente l’avvio delle relazioni il 5 gennaio. Sempre stando alla Reuters, gli Emirati Arabi Uniti non hanno però messo in moto i contatti con Doha, e secondo Leonardo Bellodi, Segretario generale del Marco Polo Council e da molti anni esperto delle dinamiche dell’area MENA, la scelta di Abu Dhabi è da ricollegarsi a due ragioni: primo il peso che gli Emiratini danno alle relazioni che il Qatar ha con l’Iran (relazioni ... Leggi su formiche (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo fonti informate sentite dalla Reuters, il processo di riconciliazione nel Golfo sta andando avanti: Arabia Saudita ed Egitto hanno già avviato i contatti col, per recuperare gli anni (oltre tre) di blocco delle relazioni. È in corso una forma di stabilizzazione, effetto di una politica di appeasement spinta dalla nuova Casa Bianca di Joe Biden, che ha promosso diplomaticamente l’avvio delle relazioni il 5 gennaio. Sempre stando alla Reuters, gliArabi Uniti non hanno però messo in moto i contatti con Doha, e secondo Leonardo, Segretario generale del Marco Polo Council e da molti anni esperto delle dinamiche dell’area MENA, la scelta di Abu Dhabi è da ricollegarsi a due ragioni: primo il peso che glini danno alle relazioni che ilha con l’Iran (relazioni ...

Advertising

AlessiaMelcangi : RT @formichenews: Disgelo tra Emirati e Qatar, effetti positivi in Libia. Conversazione con Leonardo Bellodi, di @de_f_t ?? - Cinzia_Bianco : RT @formichenews: Disgelo tra Emirati e Qatar, effetti positivi in Libia. Conversazione con Leonardo Bellodi, di @de_f_t ?? - formichenews : Disgelo tra Emirati e Qatar, effetti positivi in Libia. Conversazione con Leonardo Bellodi, di @de_f_t ??… - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ???? ???? Stati Uniti e Cina: il disgelo dovrà attendere Il primo atto dell’incontro diplomatico tra Stati Uniti e Cina,… - sg_post : RT @g_natalizia: ????????Summit di Anchorage senza convenevoli (nessun pranzo tra le due delegazioni!) e aspro dibattito su: - commercio - Tib… -