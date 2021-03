Tencent brevetta un PC console portatile simile a Nintendo Switchma con Windows

(Di sabato 20 marzo 2021) A quanto pare,, il noto colosso multimediale cinese, potrebbe entrare presto nel mondo dell'industria videoludica, questa volta comeowner al pari di Sony,e Microsoft. Qualche giorno fa, infatti, la compagnia ha registrato eto con successo una fantomatica "PC video game", con tanto di foto e rendering, come scovato dall'analista Daniel Ahmad. Come potete vedere voi stessi, lain questione pare una palese copia diSwitch, sia nella struttura generale, sia nei piccoli dettagli, come la posizione di tasti e analogici. Leggi altro...

Advertising

misteruplay2016 : Tencent brevetta una nuova console portatile simile a Nintendo Switch…ma con software Windows? - Eurogamer_it : #Tencent brevetta una nuova console portatile simile a #NintendoSwitch...ma con software Windows? -

Ultime Notizie dalla rete : Tencent brevetta

Gametimers

è una compagnia grande e potente, quindi non è da escludere un suo interesse nel mondo console, per ampliare il proprio dominio: inoltre, non dimentichiamo che la multinazionale sta ...è una compagnia grande e potente, quindi non è da escludere un suo interesse nel mondo console, per ampliare il proprio dominio: inoltre, non dimentichiamo che la multinazionale sta ...A quanto pare, Tencent, il noto colosso multimediale cinese, potrebbe entrare presto nel mondo dell'industria videoludica, questa volta come console owner al pari di Sony, Nintendo e Microsoft. Qualch ...Il colosso cinese Tencent ha recentemente registrato brevetti e render relativi a una misteriosa nuova console da gioco basata su Windows, dunque una sorta di PC.. Sta emergendo in queste ore una ...