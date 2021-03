Cyberpunk 2077: la patch 1.2 porterà grandi novità! (Di venerdì 19 marzo 2021) Lo sviluppatore CD Projekt Red ha annunciato nuovi dettagli sul secondo grande aggiornamento di Cyberpunk 2077. Secondo lo sviluppatore, l’aggiornamento 1.2 per Cyberpunk 2077 affronterà i problemi relativi alla risposta della polizia alle azioni dei giocatori, e aggiungerà più sfumature e controllo alla guida e al movimento a piedi. La patch non ha una data di rilascio. Pronto? Polizia? I giocatori che commettono crimini a Night City, di proposito o no, potrebbero aver notato la velocità snervante con cui il dipartimento di polizia di Night City risponde. CD Projekt Red dice di essere consapevole della situazione, e sta facendo alcuni cambiamenti a dove e quando i poliziotti si presentano con le armi spianate. Le forze dell’ordine non dovrebbero più apparire direttamente dietro il giocatore, e ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 19 marzo 2021) Lo sviluppatore CD Projekt Red ha annunciato nuovi dettagli sul secondo grande aggiornamento di. Secondo lo sviluppatore, l’aggiornamento 1.2 peraffronterà i problemi relativi alla risposta della polizia alle azioni dei giocatori, e aggiungerà più sfumature e controllo alla guida e al movimento a piedi. Lanon ha una data di rilascio. Pronto? Polizia? I giocatori che commettono crimini a Night City, di proposito o no, potrebbero aver notato la velocità snervante con cui il dipartimento di polizia di Night City risponde. CD Projekt Red dice di essere consapevole della situazione, e sta facendo alcuni cambiamenti a dove e quando i poliziotti si presentano con le armi spianate. Le forze dell’ordine non dovrebbero più apparire direttamente dietro il giocatore, e ...

