Chi è Bill Nelson, prossimo capo (forse) della Nasa (Di venerdì 19 marzo 2021) La stampa d’oltreoceano rilancia con insistenza la figura di Bill Nelson come prossimo amministratore della Nasa. La nomina da parte di Joe Biden potrebbe arrivare oggi, ma c’è ancora chi spera in un profilo femminile. Se confermato dal Senato, Nelson sarebbe il secondo capo della Nasa consecutivo a provenire dai seggi del Congresso dopo Jim Bridenstine (fedelissimo di Donald Trump) e darebbe alla Nasa un leader con stretti legami con lo Studio ovale. Nelson è stato un sostenitore-chiave di Biden durante la lunga campagna presidenziale e può vantare un rapporto personale di lungo corso con il presidente. UN DEMOCRATICO DALLA FLORIDA Bill Nelson, 78 anni, democratico ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 marzo 2021) La stampa d’oltreoceano rilancia con insistenza la figura dicomeamministratore. La nomina da parte di Joe Biden potrebbe arrivare oggi, ma c’è ancora chi spera in un profilo femminile. Se confermato dal Senato,sarebbe il secondoconsecutivo a provenire dai seggi del Congresso dopo Jim Bridenstine (fedelissimo di Donald Trump) e darebbe allaun leader con stretti legami con lo Studio ovale.è stato un sostenitore-chiave di Biden durante la lunga campagna presidenziale e può vantare un rapporto personale di lungo corso con il presidente. UN DEMOCRATICO DALLA FLORIDA, 78 anni, democratico ...

Advertising

OGGIRIO : @repubblica ... con cinesi, oms, bill gates, bigpharma, poteri forti o chi per loro .. non è giusto che possa farla… - OGGIRIO : @NFratoianni @NichiVendola ... sia che abbia incredibilmente agito in buona fede (?) , sia e peggio ancora se collu… - OGGIRIO : @matteosalvinimi ... sia che abbia incredibilmente agito in buona fede (?) , sia e peggio ancora se colluso con cin… - OGGIRIO : @Corriere ... sia che abbia incredibilmente agito in buona fede (?) , sia e peggio ancora se colluso con cinesi, om… - OGGIRIO : @Agenzia_Ansa ... sia che abbia incredibilmente agito in buona fede (?) , sia e peggio ancora se colluso con cinesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Bill Chi è Sonny Bill Williams, l'icona del rugby che torna alla boxe La Gazzetta dello Sport Beautiful, rumors americani: STEFFY, di chi è figlio il suo nuovo amore? John Finn Finnegan | Steffy Forrester | Beautiful | Anticipazioni | Rumor puntate americane | Cosa succede | Spoiler su Tv Soap ...

Guida Tv 17 marzo: Green Book, Rocco Schiavone, Chi l’ha visto? Guida Tv 17 marzo: Green Book, Rocco Schiavone, Chi l'ha visto?. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

John Finn Finnegan | Steffy Forrester | Beautiful | Anticipazioni | Rumor puntate americane | Cosa succede | Spoiler su Tv Soap ...Guida Tv 17 marzo: Green Book, Rocco Schiavone, Chi l'ha visto?. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!