Champions League, i sorteggi dei quarti: Nessuna italiana, la Champions League ora è affare per pochi. A Nyon sono stati sorteggiati i quarti di finale della competizione, gli ultimi fino alle finali. Niente teste di serie e criterie per gli accoppiamenti: ha contato solo il fato. Che ha messo una contro l'altra le due pretendenti alla vittoria finale: PSG e Bayern Monaco. Le ultime 8 squadre rimaste sono: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Psg, Porto, Real Madrid. Le date dei quarti: 6-7 aprile; 13-14 aprile. Semifinali: 27-28 aprile; 4-5 maggio. Finale: 29 maggio a Istanbul. Dopo l'eliminazione di Juve e Atalanta per mano di Porto e Real Madrid, la Serie A è orfana di rappresentanti nella massima competizione europea.

