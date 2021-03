Stavano bene, sono morti, ma AstraZeneca non ha colpa: i primi esiti delle indagini fanno capire come finirà (Di mercoledì 17 marzo 2021) Proseguono le indagini per stabilire se vi sia o no un legame di causa-effetto tra il vaccino di AstraZeneca e i decessi avvenuti a seguito. Giovedì 18 marzo l’Agenzia Europea del Farmaco – Ema – sarà chiamata a pronunciarsi sul vaccino anglo svedese di AstraZeneca, prodotto in collaborazione con l’Università di Oxford. Il vaccino presenta numerose differenze rispetto ai concorrenti Pfizer e Moderna e in seguito ai decessi registrati dopo la somministrazione del farmaco l’Agenzia italiana del farmaco – Aifa – ha preferito fare un passo indietro e rimettere la questione al giudizio dell’Ema. Pertanto AstraZeneca è stato sospeso in Italia, Francia e Germania. Mentre Danimarca, Islanda e Norvegia avevano già messo uno stop al vaccino di Oxford da circa una settimana a causa di alcune gravi reazioni ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Proseguono leper stabilire se vi sia o no un legame di causa-effetto tra il vaccino die i decessi avvenuti a seguito. Giovedì 18 marzo l’Agenzia Europea del Farmaco – Ema – sarà chiamata a pronunciarsi sul vaccino anglo svedese di, prodotto in collaborazione con l’Università di Oxford. Il vaccino presenta numerose differenze rispetto ai concorrenti Pfizer e Moderna e in seguito ai decessi registrati dopo la somministrazione del farmaco l’Agenzia italiana del farmaco – Aifa – ha preferito fare un passo indietro e rimettere la questione al giudizio dell’Ema. Pertantoè stato sospeso in Italia, Francia e Germania. Mentre Danimarca, Islanda e Norvegia avevano già messo uno stop al vaccino di Oxford da circa una settimana a causa di alcune gravi reazioni ...

