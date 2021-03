Inter, Conte nei guai: una stella è positiva al Covid-19! (Di mercoledì 17 marzo 2021) Inter, Conte nei guai: una stella è positiva al Covid-19 come annunciato poco fa in un comunicato ufficiale. Pessime notizie per l’Inter in vista del prossimo impegno di campionato, in programma il prossimo weekend contro il Sassuolo di De Zerbi. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, sarà infatti costretto a rinunciare ad uno degli elementi più L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021)nei: unaal-19 come annunciato poco fa in un comunicato ufficiale. Pessime notizie per l’in vista del prossimo impegno di campionato, in programma il prossimo weekend contro il Sassuolo di De Zerbi. Il tecnico nerazzurro, Antonio, sarà infatti costretto a rinunciare ad uno degli elementi più L'articolo proviene da Inews.it.

