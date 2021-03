Rummenigge: «È un piacere vedere l’Inter in tv ma deve concentrarsi» (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport commentando lo stato di forma dell’Inter. Le sue parole Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport commentando lo stato di forma dell’Inter. Le sue parole. SCUDETTO – «L’importante ora è non perdere la concentrazione, perché è un momento buonissimo, ma la squadra non deve sentire di avere già preso lo scudetto. Se si concentra fino in fondo vincerà nettamente». LUKAKU – «Mi piace perché è stabile in difesa ed eccezionale in attacco: Lautaro e Lukaku stanno facendo veramente bene. Ma anche il centrocampo va. È una squadra scelta bene dalla società e dal mio amico Marotta. È un piacere vedere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinzha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport commentando lo stato di forma del. Le sue parole Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinzha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport commentando lo stato di forma del. Le sue parole. SCUDETTO – «L’importante ora è non perdere la concentrazione, perché è un momento buonissimo, ma la squadra nonsentire di avere già preso lo scudetto. Se si concentra fino in fondo vincerà nettamente». LUKAKU – «Mi piace perché è stabile in difesa ed eccezionale in attacco: Lautaro e Lukaku stanno facendo veramente bene. Ma anche il centrocampo va. È una squadra scelta bene dalla società e dal mio amico Marotta. È un...

