Resident Evil Village in un leak che svela i primi 30 minuti di gioco

(Di martedì 16 marzo 2021) Sebbene Dusk Golem non sia una fonte ufficiale di informazioni sui videogiochi, ha una comprovata esperienza nel riportare correttamente notizie che devono ancora essere annunciate. Recentemente ha riportato alcune nuove informazioni sull'imminentedi Capcom. In risposta a un fan diche chiedeva informazioni sui dettagli relativi all'introduzione di, Dusk Golem ha pubblicato una serie di tweet cheno ciò che i giocatori possono aspettarsi dai30di. Ci sono tre tweet in totale e, sebbene ciò che affermano non possa essere confermato al momento, Dusk Golem fornisce alcuni dettagli sull'introduzione di...

Spaziogames.it

Un insider racconta le prime fasi dell'avventura. Sebbene Dusk Golem non sia una fonte ufficiale di informazioni sui videogiochi, ha una comprovata esperienza nel riportare correttamente notizie che d ...Nella serata di ieri un noto leaker su Twitter ha svelato cosa accade nella prima mezzora di Resident Evil Village.