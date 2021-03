L’uomo che uccide moglie e suocera e poi si suicida a Massafra (Di martedì 16 marzo 2021) Antonio Granato, di 61 anni, è stato ritrovato senza vita: si tratta delL’uomo che ieri, probabilmente con un oggetto di lavoro a punta o taglio, ha ucciso la moglie di 66 anni e la suocera di 92 nella loro casa in via Da Vinci a Massafra, in provincia di Taranto, e poi è fuggito con la sua automobile, dopo aver informato telefonicamente i carabinieri del gesto appena compiuto. Granato si è impiccato in campagna. Ieri sera era stata avviata una vasta battuta di ricerche da parte dei militari: Granato al 112 aveva annunciato gesti autolesionistici. Antonio Granato è stato ritrovato impiccato a un albero di ulivo, in un campo di agrumi vicino a un appezzamento di terreno di proprietà familiare, già più volte controllato nel corso della nott; ieri dopo aver telefonato al 112 dei carabinieri, spiegando di aver commesso ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Antonio Granato, di 61 anni, è stato ritrovato senza vita: si tratta delche ieri, probabilmente con un oggetto di lavoro a punta o taglio, ha ucciso ladi 66 anni e ladi 92 nella loro casa in via Da Vinci a, in provincia di Taranto, e poi è fuggito con la sua automobile, dopo aver informato telefonicamente i carabinieri del gesto appena compiuto. Granato si è impiccato in campagna. Ieri sera era stata avviata una vasta battuta di ricerche da parte dei militari: Granato al 112 aveva annunciato gesti autolesionistici. Antonio Granato è stato ritrovato impiccato a un albero di ulivo, in un campo di agrumi vicino a un appezzamento di terreno di proprietà familiare, già più volte controllato nel corso della nott; ieri dopo aver telefonato al 112 dei carabinieri, spiegando di aver commesso ...

