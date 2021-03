Jade Raymond: una delle creatrici di Assassin’s Creed ha fondato un nuovo studio e ha in programma un gioco per PS5 (Di martedì 16 marzo 2021) Jade Raymond, la producer che ha in curriculum titoli del calibro di Assassin’s Creed sta sviluppando un nuovo gioco per PS5. Jade Raymond: se avete confidenza con il mondo dei videogiochi è del tutto possibile che abbiate già sentito prima d’ora questo nome. La producer di cui vi parliamo ha preso parte, tanto tempo fa, alla creazione della prima remota avventura di cui Altaïr Ibn-La’Ahad è stato protagonista, alias Assassin’s Creed. Negli ultimi anni Jade Raymond era stata posta alla guida di un’altra avventura (purtroppo fallimentare), quella degli studi first-party di Google Stadia, ora con un post sul PlayStation Blog Jade Raymond ha annunciato ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 marzo 2021), la producer che ha in curriculum titoli del calibro dista sviluppando unper PS5.: se avete confidenza con il mondo dei videogiochi è del tutto possibile che abbiate già sentito prima d’ora questo nome. La producer di cui vi parliamo ha preso parte, tanto tempo fa, alla creazione della prima remota avventura di cui Altaïr Ibn-La’Ahad è stato protagonista, alias. Negli ultimi anniera stata posta alla guida di un’altra avventura (purtroppo fallimentare), quella degli studi first-party di Google Stadia, ora con un post sul PlayStation Blogha annunciato ...

