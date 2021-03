Che Parlamento avremmo se si andasse a votare oggi col Mattarellum (Di martedì 16 marzo 2021) Il nuovo Segretario del PD Enrico Letta, ha proposto, qualche giorno fa, un ritorno al Mattarellum, la legge elettorale con cui si sono svolte le elezioni politiche del 1994, del 1996 e del 2001. Ma cosa accadrebbe se oggi si tenessero le elezioni politiche e si votasse col Mattarellum e con i parlamentari elettivi ridotti da 945 a 600? Per scoprirlo YouTrend ha condotto, insieme a Cattaneo Zanetto & Co, 3 simulazioni, ognuna basata su un diverso schema di coalizioni tra i principali partiti. Nel Mattarellum, il 75% dei parlamentari veniva eletto, sia alla Camera che al Senato, in collegi uninominali: le coalizioni pre-elettorali erano dunque determinanti - come del resto lo sono anche nel Rosatellum, dove però la quota maggioritaria rappresenta il 37,5% dei seggi complessivi (esclusi quelli esteri). Il restante ... Leggi su agi (Di martedì 16 marzo 2021) Il nuovo Segretario del PD Enrico Letta, ha proposto, qualche giorno fa, un ritorno al, la legge elettorale con cui si sono svolte le elezioni politiche del 1994, del 1996 e del 2001. Ma cosa accadrebbe sesi tenessero le elezioni politiche e si votasse cole con i parlamentari elettivi ridotti da 945 a 600? Per scoprirlo YouTrend ha condotto, insieme a Cattaneo Zanetto & Co, 3 simulazioni, ognuna basata su un diverso schema di coalizioni tra i principali partiti. Nel, il 75% dei parlamentari veniva eletto, sia alla Camera che al Senato, in collegi uninominali: le coalizioni pre-elettorali erano dunque determinanti - come del resto lo sono anche nel Rosatellum, dove però la quota maggioritaria rappresenta il 37,5% dei seggi complessivi (esclusi quelli esteri). Il restante ...

Advertising

francescocosta : Una domanda per i contrari al voto ai sedicenni. Di metodo, quasi, più che sul tema puntuale. Quali rischi pensate… - davidefaraone : Abbiamo conosciuto i danni della via giudiziaria al potere, non pensavo si arrivasse alla via giudiziaria al vaccin… - Agenzia_Ansa : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato questa mattina la legge approvata ieri dal Parlame… - lucabattanta : RT @GiulioCentemero: ?? Nel #Recoveryplan italiano dovranno trovare spazio incentivi che favoriscano la capitalizzazione delle imprese, fav… - Francesco__78 : Il problema è che non se ne esce. Il metodo 'Nostromo' di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, cambia… -

Ultime Notizie dalla rete : Che Parlamento Decreto Sostegni: 5 fasce per Partite Iva. Pace fiscale ristretta ... andarli a recuperare è più oneroso che stralciarli. Rispetto alla precedente edizione di pace ... Restano in sospeso, e saranno poi discusse anche in Parlamento, altre questioni come l'abolizione della ...

Eutanasia, Parlamento Spagna vota su legalizzazione/ Suicidio assistito diventa legge atteso per oggi il voto definitivo sulla legge che dovrà legalizzare l'eutanasia in Spagna : il Parlamento, dopo i via libera nel dicembre scorso, è chiamato oggi ad approvare definitivamente la legalizzazione del suicidio assistito che porti il ...

Che Parlamento avremmo se si andasse a votare oggi col Mattarellum AGI - Agenzia Italia Il sindaco Cucini: "Targhe in ricordo delle vittime e di chi è stato in prima linea" ho voluto che, in occasione della prima cerimonia ufficiale istituzionalizzata dal Parlamento in ricordo alle vittime, fossimo insieme a osservare il minuto di silenzio, di fronte al Tricolore a ...

Decreto Sostegno: domani in Consiglio dei Ministri, poi il passaggio in Parlamento (Teleborsa) - Il decreto Sostegno andrà domani in Consiglio dei Ministri e sarà poi aperto a modifiche nel corso dei passaggi parlamentari per la conversione. In base ad alcune indiscrezioni degli org ...

... andarli a recuperare è più onerosostralciarli. Rispetto alla precedente edizione di pace ... Restano in sospeso, e saranno poi discusse anche in, altre questioni come l'abolizione della ...atteso per oggi il voto definitivo sulla leggedovrà legalizzare l'eutanasia in Spagna : il, dopo i via libera nel dicembre scorso, è chiamato oggi ad approvare definitivamente la legalizzazione del suicidio assistitoporti il ...ho voluto che, in occasione della prima cerimonia ufficiale istituzionalizzata dal Parlamento in ricordo alle vittime, fossimo insieme a osservare il minuto di silenzio, di fronte al Tricolore a ...(Teleborsa) - Il decreto Sostegno andrà domani in Consiglio dei Ministri e sarà poi aperto a modifiche nel corso dei passaggi parlamentari per la conversione. In base ad alcune indiscrezioni degli org ...