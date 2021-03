Psicosi AstraZeneca, ecco le 8 cose da sapere prima di farsi prendere dal panico (Di lunedì 15 marzo 2021) Sgomento, paura, smarrimento, sfiducia. Sono alcuni degli stati d’animo che si rincorrono tra milioni di italiani in queste ultime 72 ore, alla luce dell’infodemia dei media -e la propaganda No-vax – che ha interessato il vaccino AstraZeneca, alla luce degli ultimi fatti di cronaca. Ultimo in ordine di tempo, l’annunciata sospensione in via cautelare di AstraZeneca in Germania, che si aggiunge ai Paesi europei che già venerdì avevano preso questa decisione. Il risultato più lampante di questa overdose di informazioni è stata una progressiva ondata di sfiducia da parte della popolazione, che ha provocato rinunce a catena e ha rallentato in modo pericoloso il piano vaccinale. Ogni dubbio è lecito, doverosa ogni spiegazione da parte degli esperti nei confronti di un’opinione pubblica in preda al panico per le informazioni – spesso ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Sgomento, paura, smarrimento, sfiducia. Sono alcuni degli stati d’animo che si rincorrono tra milioni di italiani in queste ultime 72 ore, alla luce dell’infodemia dei media -e la propaganda No-vax – che ha interessato il vaccino, alla luce degli ultimi fatti di cronaca. Ultimo in ordine di tempo, l’annunciata sospensione in via cautelare diin Germania, che si aggiunge ai Paesi europei che già venerdì avevano preso questa decisione. Il risultato più lampante di questa overdose di informazioni è stata una progressiva ondata di sfiducia da parte della popolazione, che ha provocato rinunce a catena e ha rallentato in modo pericoloso il piano vaccinale. Ogni dubbio è lecito, doverosa ogni spiegazione da parte degli esperti nei confronti di un’opinione pubblica in preda alper le informazioni – spesso ...

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - LaStampa : AstraZeneca, in Italia scatta la psicosi: in migliaia rifiutano il vaccino - fattoquotidiano : VACCINO ASTRAZENECA Il presidente del Consiglio Mario Draghi parlerà alla nazione oggi alle 15 dal Centro vaccini d… - DonPierGesuald0 : RT @StefanoFeltri: O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più grav… - Carmela_oltre : RT @StefanoFeltri: O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più grav… -