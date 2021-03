Pomezia | traffico in tilt anche in zona rossa | cantieri stradali “sovrapposti” | lunghe code e automobilisti infuriati

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il Lazio questa mattina si è svegliato in, così come la maggior parte delle Regioni italiane. Attività chiuse, migliaia e migliaia di studenti alle prese con la didattica a distanza, spostamenti limitati. Città quasi deserte in quella che viene definita, ma che assomiglia a tutti gli effetti a un “lockdown”. Pocoe “vita facile” per i pendolari? E’ questo quello che ci aspettava, almeno in teoria. La realtà è ben diversa per gliche questa mattina stanno percorrendo via dei Castelli Romani e via della Solfatara a. Decine e decine di auto incolonnate, bloccate nel. Il motivo? Due– uno alla rotatoria Scalella e l’altro all’altezza di ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia, traffico in tilt anche in zona rossa: cantieri stradali “sovrapposti”, lunghe code e automobilisti infuria… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia traffico

Il Corriere della Città

... VERSO ROMA PASSIAMO ALSULLA ROMA FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA PER DIFFICOLTA' DI ...GRA RALLENTAMENTI ALTEZZA TUSCOLANA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA IN DIREZIONE ROMA ALTEZZA...INTENSO SULLA PONTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASTAGNETTA ESUD VERSO ROMA. INFINE, CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO. PRIMA DI ...poco dopo l'incrocio con via Laurentina tra Roma e Pomezia. Il traffico è rallentato da circa un'ora con lunghe file. Sul posto è arrivato il 118 che ha prestato i primi soccorsi al conducente, che ...Il Campidoglio ha indetto per il 14 marzo la quarta domenica ecologica a Roma, con il blocco del traffico nella fascia verde della Capitale dalle ore 7 ...