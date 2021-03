Napoli, Hysaj con la valigia in mano. L’agente: “Al 99.9% va via” (Di lunedì 15 marzo 2021) Titoli di coda sul rapporto che univa da sei anni il terzino albanese Elseid Hysaj e il Napoli. Le trattative per il rinnovo sono ufficialmente concluse e a fine stagione l’ex Empoli sarà libero di accasarsi ovunque preferisca. Rimane il grande rammarico per un giocatore dalle doti indiscusse che avrebbe potuto ancora dare tanto al L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Titoli di coda sul rapporto che univa da sei anni il terzino albanese Elseide il. Le trattative per il rinnovo sono ufficialmente concluse e a fine stagione l’ex Empoli sarà libero di accasarsi ovunque preferisca. Rimane il grande rammarico per un giocatore dalle doti indiscusse che avrebbe potuto ancora dare tanto al L'articolo

Advertising

okcalciomercato : Napoli, ag. Hysaj: “Addio? È come stare 5 anni con la fidanzata litigando tutti i giorni” - BiagiomF : Ag. Hysaj: 'Al 99,9% andrà via da Napoli, addio non dipenderà da me' Qualcuno sa perché questo qui ogni giorno fa d… - partenope75 : RT @Francesclol: La differenza del Napoli di ieri e quello abituale è proprio nell'azione del gol. -Possesso Milan, Napoli con 4141 con Hy… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ??Ag. #Hysaj: “#Napoli? Quando stai 5 anni con una e poi ci litighi tutti i giorni...” ??Le parole di Giuffredi #LBDV #LeBo… - ndl00 : #Napoli, ah. #Hysaj:”Al 99,9% lascerà i partenopei! Dopo anni di tira e molla per il rinnovo del contratto è anche… -