Unicef: “In Siria i bambini vogliono studiare, sosteniamoli” (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – “Che cosa voglio fare quando avrò completato l’anno scolastico? Voglio andare a lavorare“. Così risponde la maggior parte dei ragazzi tra i dieci e i 14 anni intervistati in una classe del centro multiservizi Al-Maadi di Aleppo. Il centro è gestito da Unicef ed è mostrato in video che l’agenzia Onu ha proiettato nel corso di una conferenza stampa online per illustrare gli interventi che offre gratuitamente ai minori in Siria, a dieci anni dall’inizio del conflitto. Si tratta di servizi di base, protezione e, soprattutto, istruzione. Leggi su dire (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – “Che cosa voglio fare quando avrò completato l’anno scolastico? Voglio andare a lavorare“. Così risponde la maggior parte dei ragazzi tra i dieci e i 14 anni intervistati in una classe del centro multiservizi Al-Maadi di Aleppo. Il centro è gestito da Unicef ed è mostrato in video che l’agenzia Onu ha proiettato nel corso di una conferenza stampa online per illustrare gli interventi che offre gratuitamente ai minori in Siria, a dieci anni dall’inizio del conflitto. Si tratta di servizi di base, protezione e, soprattutto, istruzione.

Advertising

UNICEF_Italia : ??12.000 bambini uccisi o feriti (3 al giorno) ?? 5.700 ragazzi dai 7 anni in su costretti a combattere ??1.300 attacc… - IvanaIv29438384 : RT @EzioSavasta: #Siria Impatto devastante di 10 anni di #guerra sui #bambini. @Unicef: Metà non va a scuola, 90% necessita assistenza sani… - falconiofr : RT @EzioSavasta: #Siria Impatto devastante di 10 anni di #guerra sui #bambini. @Unicef: Metà non va a scuola, 90% necessita assistenza sani… - mrosamalisan : RT @EzioSavasta: #Siria Impatto devastante di 10 anni di #guerra sui #bambini. @Unicef: Metà non va a scuola, 90% necessita assistenza sani… - Natale_natalin0 : RT @EzioSavasta: #Siria Impatto devastante di 10 anni di #guerra sui #bambini. @Unicef: Metà non va a scuola, 90% necessita assistenza sani… -