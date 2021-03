Tottenham | Mourinho punge l’Arsenal | “Non guardo la classifica verso il basso…”

(Di sabato 13 marzo 2021) “Sono rispettoso, non voglio cadere in questo gioco. Certamente sono molto orgoglioso di essere qui e ho la sensazione di lavorare in un grande club.è un grande club con una grande storia, che sta cercando di costruire un futuro migliore. Ho un grandissimo rispetto per loro main alto e non i basso. Sefosse davanti a noi li guarderei, ma poiché abbiamo sette punti in più di loro, nonin basso”. Lo ha detto il tecnico Josènella conferenza stampa della vigilia del derby del Nord di Londra contro. Lavede gli Spurs a quota quarantacinque punti in, sette in più dei Gunners. Possibile uomo derby può essere Harry Kane: “Per il suo modo di giocare è il prototipo di calciatore che ...

Advertising

rosalinobove : RT @IononDevo: So che fate tutti finta di niente .. ma sapete bene chi ci darà un’altra gioia quest’anno.. soprattutto contro chi .. #inter… - IononDevo : So che fate tutti finta di niente .. ma sapete bene chi ci darà un’altra gioia quest’anno.. soprattutto contro chi… - interliveit : #Inter, altro che addio | #Skriniar rinnova - DomenicoDD_ : RT @linea_inter: Quella foto, nell’ufficio di Josè #Mourinho al Tottenham, ce la ricordiamo! ?? LEGGENDA! ???? #Inter - FulvioCrudeli : RT @linea_inter: Quella foto, nell’ufficio di Josè #Mourinho al Tottenham, ce la ricordiamo! ?? LEGGENDA! ???? #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Mourinho

Ma non solo, si parla anche della resurrezione di un grande campione come Gareth Bale, deldie, infine, si fa un punto sulla lotta per non retrocedere in Premier League. Tutto ...... per lo meno a livello di classifica, ma Arsenal -è pur sempre uno dei derby di Londra ... stando alle posizioni di classifica: gli Spurs di Josesono settimi in Premier League, ma ...Detto questo è sempre il North London Derby, rossi contro bianchi, Arteta contro Mourinho e Auba contro Kane ... io non andrei mai in giro per Holloway Road con la maglietta del Tottenham il giorno in ...Stessa speranza espressa anche in Italia da Gravina: “In stadi da sessantamila posti fare entrare qualche migliaio di persone non credo sia un pericolo per la salute dei nostri tifosi né per la salute ...