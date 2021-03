Sondaggio: cala di 6 punti la fiducia in Mario Draghi. Sorpasso a destra: FdI supera il Pd (Di sabato 13 marzo 2021) Italiani stanchi e senza certezze per il futuro. Tre su dieci affermano di essere arrivati al limite della sopportazione per i contraccolpi della pandemia. Lo certifica un Sondaggio illustrato da Alessandra Ghisleri oggi sulla Stampa. cala la fiducia in Mario Draghi Il dato più rilevante riguarda il premier: in due settimane la fiducia in Mario Draghi è calata dal 61,3% al 55,1%. Un calo di 6,2 punti. Il 50% degli italiani continua a chiedere discontinuità al nuovo governo ed evidentemente non vede passi in avanti su questa linea desiderata. Il Pd diventa quarto partito, FdI lo sorpassa Altro dato importante: il Pd diventa quarto partito al 16,5% superato da Fratelli d’Italia che si conferma in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) Italiani stanchi e senza certezze per il futuro. Tre su dieci affermano di essere arrivati al limite della sopportazione per i contraccolpi della pandemia. Lo certifica unillustrato da Alessandra Ghisleri oggi sulla Stampa.lainIl dato più rilevante riguarda il premier: in due settimane lainta dal 61,3% al 55,1%. Un calo di 6,2. Il 50% degli italiani continua a chiedere discontinuità al nuovo governo ed evidentemente non vede passi in avanti su questa linea desiderata. Il Pd diventa quarto partito, FdI lo sorpassa Altro dato importante: il Pd diventa quarto partito al 16,5%to da Fratelli d’Italia che si conferma in ...

