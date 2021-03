Biathlon, IBU Cup 2021: Anastasiia Goreeva vince la sprint a Obertilliach, Eleonora Fauner 34ma (Di sabato 13 marzo 2021) E’ stata la russa Anastasiia Goreeva a vincere l’ultima sprint stagionale della IBU Cup 2021 di Biathlon. Sulle nevi di Obertilliach (Austria), la 21enne nativa di Pavlovsky Posad è stata autrice di una prestazione al poligono immacolata (10/10) e grazie anche a una prova sugli sci stretti convincente (miglior tempo assoluto) si è aggiudicata la prova a precedere la connazionale Anastasiia Egorova, perfetta anche lei nelle serie di tiro e distante 1?1. A completare il podio è stata la francese Caroline Colombo, giunta a 20”2 dalla vetta con uno 0+0. Una prestazione di squadra impressionante della Russia, se si considera il fatto che Natalia Gerbulova e Anastasia Shevchenko siano giunte rispettivamente quarta (a 35?0 con 0+0) e quinta (+35?6 con 1+0). Non una giornata invece da ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) E’ stata la russaGoreeva a vincere l’ultimastagionale della IBU Cupdi. Sulle nevi di(Austria), la 21enne nativa di Pavlovsky Posad è stata autrice di una prestazione al poligono immacolata (10/10) e grazie anche a una prova sugli sci stretti convincente (miglior tempo assoluto) si è aggiudicata la prova a precedere la connazionaleEgorova, perfetta anche lei nelle serie di tiro e distante 1?1. A completare il podio è stata la francese Caroline Colombo, giunta a 20”2 dalla vetta con uno 0+0. Una prestazione di squadra impressionante della Russia, se si considera il fatto che Natalia Gerbulova e Anastasia Shevchenko siano giunte rispettivamente quarta (a 35?0 con 0+0) e quinta (+35?6 con 1+0). Non una giornata invece da ...

Advertising

ZHamfri : @IBU_WC @biathlonworld @TirilEckhoff @NSSF_Biathlon @DeniseHerrmann_ @skiverband @Fisiofficial forza Doro!! - cubillius : @IBU_WC @wonderDorofan @TirilEckhoff @NSSF_Biathlon @DeniseHerrmann_ @skiverband @Fisiofficial Tiril nn si batte ma brava Doro! ?? - FondoItalia : Biathlon - IBU Cup: bel terzo di Rebecca Passler nella sprint di Obertilliach - BertaniFabio : RT @DarioPuppo: Finalmente è arrivato il primo e strameritato podio in stagione per Lukas Hofer! ?????? @hoferluki #biathlon @IBU_WC @Eurospor… - damianomasoch : RT @DarioPuppo: Finalmente è arrivato il primo e strameritato podio in stagione per Lukas Hofer! ?????? @hoferluki #biathlon @IBU_WC @Eurospor… -