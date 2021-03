Ue: ecco la 'bussola' per la trasformazione digitale del decennio (Di giovedì 11 marzo 2021) La road map per la sovranità digitale dell'Europa entro il 2030, che porterà anche a un'economia a impatto climatico zero, circolare e resiliente Leggi su rainews (Di giovedì 11 marzo 2021) La road map per la sovranitàdell'Europa entro il 2030, che porterà anche a un'economia a impatto climatico zero, circolare e resiliente

Advertising

BarbaraSani_ : RT @eunewsit: Strategia #digitale, ecco la bussola 2030 della @EU_Commission : cittadini e imprese più competenti per un’Europa meno vulner… - impresacity : #IDCFoW21 Ecco la nuova bussola x la costruzione di una nuova normalità del lavoro, che poggia su un modo diverso d… - IlCommPorro : RT @eunewsit: Strategia #digitale, ecco la bussola 2030 della @EU_Commission : cittadini e imprese più competenti per un’Europa meno vulner… - DigitaliansEU : RT @eunewsit: Strategia #digitale, ecco la bussola 2030 della @EU_Commission : cittadini e imprese più competenti per un’Europa meno vulner… - HelpConsumatori : Quali sono gli obiettivi dell'#Europa nel #decenniodigitale? Li trovate qui?? #DigitalEU, ecco la bussola per il di… -