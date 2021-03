Grande prestazione e Shakhtar battuto 3-0, Roma più vicina ai quarti (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – E’ la sera dell’andata degli ottavi di finale di Europa League, la Roma riceve all’Olimpico lo Shakhtar Donetsk per una partita che si prefigura tra le più avvincenti di questo turno. Fonseca recupera Dzeko e Ibanez, entrambi in panchina, e schiera Cristante in difesa al posto di Smalling, mentre Mkhitaryan agirà da falso nove. Occasione Villar Al sesto minuto prima Grande palla goal per i giallorossi, con Pellegrini che da corner calcia sul primo palo trovando la fortunosa deviazione di fianco di Villar, la cui “conclusione” viene respinta da Trubin sulla linea di porta. Roma in vantaggio Alla metà esatta del primo tempo i padroni di casa sbloccano il punteggio: Mkhitaryan recupera palla e serve Pedro tra le linee, lo spagnolo avanza e imbuca alle spalle della difesa per Pellegrini, il quale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021)– E’ la sera dell’andata degli ottavi di finale di Europa League, lariceve all’Olimpico loDonetsk per una partita che si prefigura tra le più avvincenti di questo turno. Fonseca recupera Dzeko e Ibanez, entrambi in panchina, e schiera Cristante in difesa al posto di Smalling, mentre Mkhitaryan agirà da falso nove. Occasione Villar Al sesto minuto primapalla goal per i giallorossi, con Pellegrini che da corner calcia sul primo palo trovando la fortunosa deviazione di fianco di Villar, la cui “conclusione” viene respinta da Trubin sulla linea di porta.in vantaggio Alla metà esatta del primo tempo i padroni di casa sbloccano il punteggio: Mkhitaryan recupera palla e serve Pedro tra le linee, lo spagnolo avanza e imbuca alle spalle della difesa per Pellegrini, il quale ...

