Coronavirus, impennata dei contagi e delle vittime. Gimbe: tutte le curve in aumento, no ammorbidimento misure (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 25.673 (il dato più alto dallo scorso 28 novembre) i nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 373 morti. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza Coronavirus. Ieri i nuovi casi erano stati 22.409 mentre le vittime erano 332. Sale il tasso di positività, che oggi si attesta al 6,9% (ieri era stato 6,2%, quindi l'aumento è dello 0,7%): sono stati effettuati 372.217 tamponi molecolari e antigenici.Sono 266 gli ingressi in terapia intensiva in Italia nell'ultima giornata. Il saldo tra ingressi e uscite è di 32 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.859 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 365 unità rispetto a ieri, portando il totale a 23.247.La Regione con più casi nelle 24 ore è ancora la ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 25.673 (il dato più alto dallo scorso 28 novembre) i nuovinelle ultime 24 ore e 373 morti. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza. Ieri i nuovi casi erano stati 22.409 mentre leerano 332. Sale il tasso di positività, che oggi si attesta al 6,9% (ieri era stato 6,2%, quindi l'è dello 0,7%): sono stati effettuati 372.217 tamponi molecolari e antigenici.Sono 266 gli ingressi in terapia intensiva in Italia nell'ultima giornata. Il saldo tra ingressi e uscite è di 32 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.859 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 365 unità rispetto a ieri, portando il totale a 23.247.La Regione con più casi nelle 24 ore è ancora la ...

