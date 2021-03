Situazione tragica in Piemonte: ricoverati solo i Covid, “non ci sono letti” (Di giovedì 11 marzo 2021) La regione Piemonte sta avendo difficoltà a gestire i casi di Covid-19 e si trova costretta a non ricoverare chi non è affetto da Coronavirus I casi di positivi al Covid-19 stanno aumentando in tutta Italia, ma c’è qualche regione che ha già l’acqua alla gola. È il caso del Piemonte, dove gli ospedali stanno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021) La regionesta avendo difficoltà a gestire i casi di-19 e si trova costretta a non ricoverare chi non è affetto da Coronavirus I casi di positivi al-19 stanno aumentando in tutta Italia, ma c’è qualche regione che ha già l’acqua alla gola. È il caso del, dove gli ospedali stanno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

pat_chiarello : La cosa più tragica è che ci sono tantissime Caterina nella medesima situazione e che non sono minimamente tutelate… - salvanello : @Noiconsalvini Vabbè detta così sembra una battuta, presumibilmente i sordi dovrebbero averle per le persone che st… - OsservatorioLor : La tragica situazione pugliese e soprattutto delle province di Bari e Taranto era evidentissima da settimane. Si do… - mar_ca_78 : Vista la situazione tragica le nuove misure entreranno in vigore probabilmente tra 10 giorni. Ottimo. La tempestivi… - louismybae_ : #soslazzaro perché la situazione sta diventando sempre più tragica -