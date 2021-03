Scuole Puglia, aumenti consistenti dei casi tra i ragazzi in età scolare (Di mercoledì 10 marzo 2021) Confrontando i dati tra la prima settimana di marzo e la seconda di febbraio si registra l'incremento percentuale più rilevante di casi nelle fasce di età 0-5 e 6-10 (+59%), 19-24 anni (+55%) e 14-18 anni (+51%) "in un contesto di complessivo aumento dei nuovi casi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) Confrontando i dati tra la prima settimana di marzo e la seconda di febbraio si registra l'incremento percentuale più rilevante dinelle fasce di età 0-5 e 6-10 (+59%), 19-24 anni (+55%) e 14-18 anni (+51%) "in un contesto di complessivo aumento dei nuovi". L'articolo .

GiovyDean : - Amore, questa mattina mi sono svegliato con una voglia di - Eh non dirmelo...sesso? - No. Di chiedere a #Emiliano… - GiovyDean : @micheleemiliano (che non ho votato, ci tengo a dirlo) ha una sola ossessione: chiudere le scuole, sempre. Un polit… - WittgensteinThe : @fdragoni @Musso___ In Puglia 'vietato stazionare nei luoghi pubblici e in particolare davanti alle scuole, nelle p… - solounastella : RT @Adnkronos: #Covid #Puglia, #scuolechiuse da venerdì in province Bari e Taranto - Pa_i_Li : RT @La_Nuca: Emiliano e le scuole della Regione Puglia. -