Roma-Shakhtar Donetsk, Fonseca: “Loro squadra più forte d’Europa nei contropiede. Dzeko e Ibanez ci saranno” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Sarà una partita difficile, lo Shakhtar è una buonissima squadra che è riuscita a battere due volte il Real Madrid. Ha giocatori che amano scendere in campo in questo tipo di competizioni. Conosco bene lo Shakhtar e posso dire che è la squadra più forte d’Europa in contropiede”. Queste le parole di Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-Shakhtar Donetsk, match di andata degli ottavi di finale di Europa League all’Olimpico. E su come è cambiato lo Shakhtar dal suo addio: “Ora ha un nuovo allenatore che ha idee differenti dalle mie. Ha un nuovo modulo ma Luis Castro è un tecnico fortissimo”, ha spiegato in conferenza stampa il tecnico portoghese. Fonseca ha poi fatto il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Sarà una partita difficile, loè una buonissimache è riuscita a battere due volte il Real Madrid. Ha giocatori che amano scendere in campo in questo tipo di competizioni. Conosco bene loe posso dire che è lapiùin”. Queste le parole di Pauloalla vigilia di, match di andata degli ottavi di finale di Europa League all’Olimpico. E su come è cambiato lodal suo addio: “Ora ha un nuovo allenatore che ha idee differenti dalle mie. Ha un nuovo modulo ma Luis Castro è un tecnico fortissimo”, ha spiegato in conferenza stampa il tecnico portoghese.ha poi fatto il ...

