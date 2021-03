Calcio | Roma | Juan Jesus positivo al Covid | nessun contatto con squadra

Advertising

- Brutte notizie in casa: Juan Jesus è risultato positivo al Covid. Il brasiliano, già in isolamento da mercoledì scorso per via di un contatto con un altro contagiato prima della gara con la Fiorentina, sta comunque ...- Termina 3 - 3 un bellissimo Lazio - Genoa , gara della 14ª giornata del campionato Primavera 1. Un punto a testa che porta i biancocelesti a quota 11, a - 8 dai rossoblù ...Roma, 10 mar. – (Adnkronos) – Il difensore della Roma Juan Jesus è risultato positivo al Covid. Il 29enne brasiliano era già precauzionalmente in isolamento da mercoledì scorso, perché entrato in ...Roger Ibanez, difensore della Roma, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio dove ha svelato anche il suo idolo. IDOLO – «Ho come riferimento Sergio Ramos, ma non vorrei rubargli niente.